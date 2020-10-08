Песков оценил возможность трехсторонней встречи по Карабаху

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Вооруженные силы Азербайджана наносят удар артиллерийским подразделениям вооруженных сил Армении на…

РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что трехсторонняя встреча лидеров России, Азербайджана и Армении для обсуждения конфликта в Карабахе не планируется, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Любые контакты, которые могут помочь урегулировать ситуацию и вывести из фазы прямого вооруженного столкновения, только приветствуются», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, насколько может помочь в урегулировании ситуации трехсторонняя встреча на высшем уровне.

При этом Песков отметил, что трехсторонний саммит на данный момент не готовится и в «настоящий момент о такой встрече речи не идет».

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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