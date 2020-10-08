В Кремле нет информации о возможном нахождении президента Киргизии в России

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Премьер-министр Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время празднования 25-летия независимости страны в…

Табылды Кадырбеков/РИА «Новости»

В Кремле нет информации о возможном нахождении президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Песков призвал не «заниматься какими-то эвентуальными рассуждениями» в ответ на вопрос о возможности предоставления убежища в РФ Жээнбекову.

«Пока не идет об этом речи», — сказал Песков.

Также Песков отрицательно ответил на уточняющий вопрос о том, есть ли у него информация о нахождении Жээнбекова на территории России.

Ранее сообщалось, что в Киргизии не знают о местонахождении президента и премьера.

4 октября состоялись выборы в парламент Киргизии. После результатов выборов начались протесты. Митингующие захватили несколько административных зданий, в том числе здания парламента, правительства, администрации президента. ЦИК признал результаты выборов недействительными, премьер-министр Кубатбек Боронов подал в отставку. Действующий глава государства отказался сложить полномочия.

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