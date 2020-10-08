Они никогда не прощают: 4 знака Зодиака, для которых измена – конец света

Они превращают свою и свою жизнь, и жизнь предателя в настоящий хаос!

Эзотерика

Автор Клубер На чтение 2 мин. Просмотров 1 Опубликовано 08.10.2020

Некоторые знаки Зодиака воспринимают факт измены более спокойно, с достоинством разрывая отношения с предавшим их человеком. Но только не люди, появившиеся на свет под этими 4 созвездиями. Они превращают и свою жизнь, и жизнь предателя в настоящий хаос.

Обманутый Овен

Овнам очень трудно переступить через свою гордость, и новость об измене заставит почувствовать, что их достоинство растоптали. После чего они сразу же начнут составлять план мести и вообще станут вести себя недостойно, создавая вокруг себя хаос.

Обманутый Лев

Узнавший об измене Лев начинает сразу же упаковывать вещи, чтобы навсегда оставить человека, который оказался неверен. Лев в своих словах и поступках будет грозен и безжалостен, но ничего из того, что будет происходить между ним и его бывшей пассией не достигнет глаз и ушей посторонней публики.

Львы не любят посвящать других в свои личные проблемы, поэтому они будут делать все достаточно тихо, чтобы окружающие ни о чем не догадывались, но и достаточно громко, чтобы тот, кто должен узнать, все понял.

Обманутый Скорпион

Если вы изменили Скорпиону, вам лучше самим все рассказать, потому что если он узнает об этом от кого-то другого, вас ждет очень неприятный период в жизни.

Обманутый Стрелец

Представители этого знака пытаются взять под контроль буквально все, что происходит в их жизни, и если они обнаруживают, что что-то пошло не так, то теряют здравомыслие.

Предательство – это одна из ситуаций, при которой здравый смысл совсем покидает голову Стрельца.

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