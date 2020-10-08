Астрологи назвали знаки Зодиака, которые во второй половине октября могут влезть в долги

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Водолей

Вторая половина октября может принести Водолеям проблемы на работе. Кому-то грозит увольнение, кому-то — незапланированный отпуск, неоплачиваемый — за свой счет. Трудности с работой обернутся напряжением. Водолеи на грани стресса могут быстро спустить то, что накопили ранее. Придется влезать в долги, причем, не зная точно, когда по ним можно будет рассчитаться.Звезды говорят, что от умения собраться и взять себя в руки будет зависеть, насколько долго продлится у Водолея тяжелое материальное положение. Если эти люди начнут жалеть себя, они будут делать долги вплоть до декабря.

Лев

Львы любят роскошные или просто хорошие качественные вещи, которые стоят немало. Они никогда не поведутся на дешевую одежду, обувь или мебель. В этом, собственно, нет ничего плохого. Однако у Львов есть одно качество — дорогие покупки у них не только необходимые. Часто они спускают деньги на вещи, которые им совершенно не нужны.

И во второй половине октября они это осознают — есть риск потерять свое рабочее место, которое приносило неплохой доход. Причем, увольнение или неоплачиваемый отпуск грозит после большой покупки — возможно, даже автомобиля или недвижимости, в кредит. Львам, чтобы не залезать в еще большие долги, придется узнать вкус дешевой еды и обратить внимание на вещи эконом-класса.Тяжелое материальное положение будет недолгим. Уже к концу ноября у Львов есть шансы снова вернуться на любимую работу или устроиться на новую, чтобы поскорее рассчитаться с долгами.

Овен

Овны любят тратить деньги на развлечения. Часто, дабы произвести на кого-то впечатление своей щедростью, даже одалживают. Так может случиться и во второй половине октября.Беспечность и нежелание думать о завтрашнем дне позволит им хорошо провести время, «покозырять» деньгами. Но по возвращении домой они могут обнаружить, что спустили на развлечения все, что имели, и остались без гроша в кармане — нет даже на гречку да на сечку. Придется одалживать у знакомых и соседей, чтобы прокормиться до зарплаты.Ко всему, у молодых Овнов вероятны проблемы со здоровьем. Придется влезать в долги и для того, чтобы приобрести лекарства. Яндекс Дзен