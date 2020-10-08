На берег Мексиканского залива выбросило «инопланетное» существо

В Мексиканском заливе жители Техаса обнаружили комок непонятной субстанции, которая выдалась живой. Странное создание оказалось вымытым на мель. Конспирологи сразу же начали строить свои теории, но в итоге ученые разрушили все догадки, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Подводное создание имело небольшие размеры и не кусалось. Люди, которые обнаружили «инопланетянина», не стали долго с ним возиться, а вызвали специалиста из департамента дикой природы. Сотрудница организации по имени Джулия Хален взглянула на находку и почти сразу же идентифицировала ее. Теории конспирологов были быстро развеяны в пух и прах. Как оказалось, волны вымыли морского зайца, который является разновидностью морской улитки. В длину животное может достигать не больше 20 сантиметров. Питается оно водорослями и планктоном, поэтому водится всегда в местах, где много пищи. В бухтах Техаса проживает очень много морских зайцев.Джулия решила выставить фото создания в интернет. Люди сразу же начали писать об инопланетном комке, который двигается. Разумеется, все их домыслы были вскоре развеяны. Пост, стоит отметить, привлек немало людей. Джулия также выложила видеоролик с морским зайцем в YouTube.Животное после небольшой фотосессии отправилось обратно в воду. Джулия рада, что удалось показать людям «инопланетное» нечто, которое имеет вполне земные корни.