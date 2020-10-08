В Калифорнии взошла кровавая Луна: в Сети появилось жуткое видео

Кровавая Луна – стандартное явление во время лунных затмений, когда природный спутник переходит в тень Солнца. Вот только 30 сентября не случалось никаких затмений, а Луна над Калифорнией приобрела насыщенно-красные оттенки, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Люди начали массово снимать явление и выкладывать в социальные сети. Как оказалось, необычный эффект возник вследствие пожаров, которые охватили территорию штата. Лунный диск поменял свой цвет над горой Шаста, именно там интенсивнее всего пылала территория.В Калифорнии происходят жуткие вещи, которые пока что невозможно остановить. Вследствие возгораний Луна и стала красной, притом не просто красноватой, а даже кровавой. Некоторые люди испугались такого изменения. Игорь Чичерин заснял для социальной сети Instagram видео в замедленном режиме. Оно позволило подписчикам, а затем и пользователям всего интернета, полюбоваться кровавой Луной.Стоит отметить, что смену цвета природного спутника видели не только в Калифорнии, а также за ее пределами. Дилан Робишо, метеоролог из Национальной ассоциации погоды в Юджие (штат Ореон), заявил, что в утренние часы Луна приобрела необычный оттенок вследствие поднявшегося в атмосферу дыма. Как итог, не только калифорнийцы были удивлены.Кровавя Луна часто возникает из-за загрязнения атмосферы. Это могут быть не только пожары, но и природные катаклизмы, например извержение вулкана. Однако, согласно статистике, чаще всего виной становятся именно пожары, сильные и непрекращающиеся.Эффект покраснения заключается в фильтре света. Луна отражает солнечный свет, который проходит через дым. Дым поглощает практически все спектры света, кроме доминирующего красного. Так и получается якобы изменение окраски луной.