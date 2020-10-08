Где можно недорого арендовать жилье для отдыха на Эльбрусе?

Приэльбрусье — идеальное место для отдыха зимой и летом. Сюда манит самая большая гора Европы — окутанный тайнами Эльбрус. Вокруг него расположились поселки, в которых за последние годы инфраструктура развивается небывалыми темпами. Выбор жилья для отдыха на Эльбрусе и приэльбрусье доверьте проффесионалам, переходите по ссылке, и выбирайте!

Как добраться

Из любого региона России можно взять билет на самолет или поезд до Минеральных Вод, Нальчика или Владикавказа. Далее на такси или автобусе доехать до поселка Терскол, который расположен в 2 км от горнолыжного курорта Эльбрус. При бронировании жилья обращайте внимание на услугу трансфера, которую может оказать встречающая сторона. И тогда вас быстро доставят на место из аэропорта или ж/д вокзала.

Климат

Несмотря на то, что погода на Эльбрусе может преподнести сюрприз, большинство дней в году здесь солнечные. Зима — мягкая, снежная. В январе средняя температура составляет около -6°С. В феврале на вершинах она снижается до -40°С Противники городской жары любят Эльбрус за прохладное лето. В высокогорье даже в июле наблюдаются снегопады. Зато в этом сухо, что комфортно для длительных прогулок. Осень с туманами и первым снегом приходит рано.

В целом здесь круглый год погода благоприятствует активному отдыху. В ясные дни солнце припекает так, что некоторые туристы загорают, лежа на шезлонге, даже если вокруг лежит снег.

С весны и до глубокой осени зеленеют луга Приэльбрусья. Удивительно, но на фоне белых вершин сочными цветными пятнами рассыпаются многочисленные субальпийские луга ярких цветов. Такого многообразия растений, цветов, трав вы точно не увидите нигде.

Куда пойти

Когда заходит речь об отдыхе на Эльбрусе, оказывается: большинство людей считает, что он всегда связан только с лыжами, сноубордингом или альпинизмом. Многие отказываются от поездки в этот прекрасный заповедный край по той причине, что не увлекаются экстремальным спортом. Это крайне ошибочный стереотип. Любителям природы здесь есть на что посмотреть:

Баксанское ущелье — удивительное место, самое длинное ущелье Центрального Кавказа;

Долина нарзанов — живописная долина, где 17 нарзанных источников бьют из недр земли;

Чегемские водопады — жители считают их уникальным памятником природы;

Голубые озера — пять чистейших озер расположены в Черекском ущелье и окружены густыми изумрудными лесами. Прозрачные воды богаты рыбой, известны своими целебными свойствами;

Водопад Девичьи косы — 30-метровый поток воды берет начало от тающего ледника Гара-Баши на вершине более 2500 м.

Ледники, водопады, горные реки, цветущие луга — все это точно никого не оставит равнодушным. Чувство свободы, единения с миром, возможность полной грудью вдыхать ароматный воздух зовет сюда снова и снова.

Любители горных лыж, сноуборда будут приятно удивлены количеством трасс на разный вкус, качеством подъемников. Начинающие спортсмены найдут все необходимое оборудование и профессионального инструктора. Лучшее время для катания — с февраля по март. Да и жилье здесь в этот период не слишком дорогое — например, рассмотрите гостиницы в Приэльбрусье: https://privettur.ru/elbrus/gostinicy_oteli/.

Любите рыбалку? Никаких проблем — природные водоемы, форелевые хозяйства к вашим услугам.

Где жить

Какое жилье арендовать, зависит от ваших желаний и предпочтений. К услугам туристов — гостевые дома, базы отдыха с бассейнами, банями, автостоянками и кафе. На Эльбрусе можно подобрать гостевой дом — список всех услуг можно найти вот тут. Указывайте предполагаемые даты отпуска и узнавайте наличие свободных номеров.

Частный сектор в Приэльбрусье предлагает длительную или посуточную аренду жилья со всей необходимой бытовой техникой, кухней. Если вы лыжник или сноубордист, то именно здесь легко найдете подходящий вариант поближе к подъемнику. При бронировании вы общаетесь напрямую с собственником, никаких посредников.