ЕС считает, что демократическая подотчётность в Турции ограничена выборами

Чрезмерно централизованная президентская система привела к ослаблению уважения демократических стандартов, верховенства закона и основных свобод, говорится в ежегодном докладе Европейской комиссии по Турции.

«Серьёзные опасения ЕС по поводу продолжающихся негативных изменений в верховенстве права, основных правах и судебной системе не были должным образом рассмотрены Турцией», — указано в заявлении.

Комиссия добавила, что переговоры о вступлении Турции в ЕС, начавшиеся в 2005 году, фактически зашли в «тупик».

Турция отклонила этот доклад как «предвзятый, далекий от конструктивного» и вновь заявила о своей приверженности процессу членства в ЕС.

«Турция является, прежде всего, страной-кандидатом, приверженной процессу вступления, который фактически был затруднён узколобой позицией, занятой определёнными кругами ЕС», — говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Министерство заявило, что разделы доклада о напряжённости в Восточном Средиземноморье между Турцией и двумя государствами-членами ЕС, Грецией и Кипром, ставят под сомнение объективность комиссии.

«Более того, будучи в состоянии захватить отношения Турции и ЕС до такой степени, греческий и греко-кипрский дуэт уводит ЕС от стратегической мудрости и видения, а также подрывает собственные интересы ЕС», — говорится в нём.