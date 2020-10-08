Основная часть боеприпасов уничтожена: взрывы под Рязанью стали реже

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Пожар на складе боеприпасов в Рязанской области, 7 октября 2020 года

Пожар на складе боеприпасов в Рязанской области, 7 октября 2020 года

Алёна Жарикова

Взрывы на военных складах в Рязанской области стали происходить реже, сообщили в Минобороны РФ. Как уточнили в ведомстве, время между детонацией снарядов увеличилось до 15-25 минут. Пожар и взрывы на военных складах под Рязанью начались накануне. Из близлежащих населенных пунктов эвакуировали людей. Специалисты работают над локализацией возгорания.

Интенсивность взрывов боеприпасов на военных складах в Рязанской области стала меньше, сообщает Минобороны России.

По информации ведомства, время между детонацией снарядов увеличилось до 15-25 минут — то есть основная группа боеприпасов, находившихся в центре пожара, уже уничтожена.

Как предполагают в военном ведомстве, специалисты смогут начать локализацию очагов пожара, которые находятся непосредственно на территории арсенала, уже ранним утром 8 октября. На месте происшествия на данный момент работает оперативный штаб по ликвидации ЧС.

Накануне днем на территории воинской части под Рязанью произошел пожар и начали взрываться боеприпасы, сообщили в Минобороны.

В результате ЧП на военном складе пострадали шесть человек, сообщало ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах. Собеседник агентства уточнил, что из них двое госпитализированы. Как сообщили власти, их состояние оценивают как тяжелое и средней степени тяжести.

В пресс-службе Западного военного округа пояснили, что огонь перекинулся на площадку, где хранились артиллерийские боеприпасы, с загоревшейся травы, передавало РИА «Новости».

Военные отметили, что, несмотря на продолжение взрывов, угрозы ближайшим населенным пунктам нет.

В российском военном ведомстве сообщили «Ленте.ру», что для ликвидации пожара на складах под Рязанью создали специальную группировку, которая включает в себя комплексы разминирования и пожаротушения, беспилотники, роботы «Уран» и пожарные танки. На место ЧП прибыла комиссия военного ведомства.

В экстренных службах сообщили РИА «Новости», что на военных складах в Рязанской области на момент пожара могло находиться около 75 тыс. тонн ракет и артиллерийских снарядов.

«По предварительным данным, общая вместимость 113 складов и хранилищ, в том числе на открытых площадках, на территории воинской части на момент взрывов составляла 75 тыс. тонн боеприпасов», — уточнил собеседник агентства.

По его информации, самый большой калибр находившихся на складах осколочно-фугасных боеприпасов — 152 мм. Осколки от взорвавшихся боеприпасов разлетались в радиусе 20 км.

В результате инцидента были эвакуированы не менее 2,3 тыс. человек из десяти ближайших населенных пунктов. Для них организовали пункты временного размещения на базе учебных заведений и больниц, которые находятся на безопасном расстоянии от места взрывов.

Как рассказала РБК очевидица Светлана Герасимова, из соседних с местом ЧП деревень продолжают уезжать люди, многие ждут на улице, что будет дальше. «Я нахожусь в 23 км от Шелемишево, но и здесь виден огромный столб дыма, слышен грохот взрывов, стекла трясутся», — сказала она.

Местный житель Андрей Новиков сообщил изданию, что покинул Шелемишевские хуторы сразу после взрывов, но вернулся позднее. Он уточнил, что поселения расположены напротив бывшей военной базы. «Сказали, что эвакуация, а все люди пешком на трассу бежали. Сейчас сказали, что трассу перекрыли», — рассказал Андрей Новиков. По его словам, в деревне горят уже несколько домов.

Жительница Кораблинского района Кристина сообщила РБК, что не слышала про эвакуацию в своем населенном пункте.

ЧП произошло, когда собеседница издания укладывала спать ребенка. «Открыла окна и услышала шум странный. Старшая дочка попросила закрыть окно, подумала, что гром, она его боится», — сказала очевидица.

Главный специалист московского «Метеобюро» Татьяна Позднякова сообщила РИА «Новости», что дым от взрывов боеприпасов в Рязанской области не доберется до Москвы.

«У нас перенос не такой сильный, Рязань находится восточнее Москвы, а ветер у нас сейчас преобладает южный, юго-восточный, поэтому дым или запах гари, частицы каких-то взрывчатых веществ не доберутся. Это локальный взрыв, очаг очень мощный, но там происходят взрывы, а самого горения нет. Для того, чтобы было много дыма, нужно много горючих материалов», — пояснила Позднякова.

Источник