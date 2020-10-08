«Экономические данные Турции не заслуживают доверия»

«Когда вы вмешиваетесь в данные, вы идёте по греческому пути», — сказал Бироль Айдемир, который сейчас является членом оппозиционной политической Партии демократии и прорыва (DEVA), в интервью Bloomberg. Он сослался на искажённую отчётность греческих властей, которая помогла спровоцировать кризис в еврозоне в 2009 году.

Айдемир отказался комментировать Bloomberg, как TurkStat может специально изменить данные, которые он собирает.

Вместе с тем в интервью Sözcü Айдемир сказал, что он уверен, что чиновники не манипулируют цифрами сознательно. Но он сказал, что политическое вмешательство в такие институты, как TurkStat и Центральный банк, означает, что они потеряли свою независимость. Чиновники, которые возражали, были уволены, добавил он.

TurkStat отказался комментировать обвинения Айдемира, сообщает Bloomberg. Но в прошлом он отрицал подобные обвинения, указывая на тщательную систему сдержек и противовесов.

«Вы просто выполняете приказы. Сейчас TurkStat идёт в администрацию, к министрам за несколько дней до этого (обнародование данных — ред.). Если цифры будут положительными, то министр финансов сделает соответствующее заявление за один-два дня до этого. Это невозможно, это противоречит принципам независимости», — указал Айдемир.

Отметим, что Айдемир возглавлял TurkStat с 2011 по 2016 год, прежде чем стать соучредителем оппозиционной партии DEVA, возглавляемой бывшим министром экономики Турции и вице-премьером Али Бабаджаном.

Подозрения в том, что правительство Турции манипулирует экономическими данными, усилились с момента введения в 2018 году полномасштабной системы государственного управления.

Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил своего зятя Берата Албайрака на пост главы объединённого Министерства финансов и казначейства. В июле прошлого года Эрдоган уволил управляющего Центральным банком за неспособность поддержать его экономическую политику в поддержку роста, отмечается в статье.

TurkStat был передан под покровительство Министерства финансов и казначейства в июле 2018 года в соответствии с указом президента Эрдогана, который также предусматривал создание статистического совета для консультирования TurkStat по вопросам его работы.

С 2018 года Эрдоган издал указы, заменяющие десятки высокопоставленных чиновников в TurkStat, включая руководителей региональных отделений, отвечающих за сбор ключевых экономических данных, указывается в материале.