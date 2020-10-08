Лечивший Навального омский токсиколог объяснил причины его состояния

И категорически отверг версию с отравлением.

Состояние оппозиционера Алексея Навального, из-за которого он было срочно госпитализирован в больницу в Омске, могло быть спровоцировано несоблюдением диеты либо употреблением алкоголя. К такому выводу пришел главный токсиколог Сибирского федерального округа и Омской области Александр Сабаев, спустя почти 50 дней с того самого дня, как Навальный попал в больницу и поднялась шумиха по поводу его отравления российскими властями.

«Это и фактор алиментарный, то есть факторы питания и факторы возможного употребления алкогольных напитков. Это фактор несоблюдения диеты либо ведение каких-то диет. Основные причины, как правило, именно эти. Но то, что метаболические нарушения были, это подтверждено лабораторными тестами», —пояснил РИА Новости доктор медицинских наук, заведующий отделением Омской городской больницы Скорой медицинской помощи № 1.

Сабаев еще тогда предположил, что у пациента могла быть дисфункция поджелудочной железы, которая спровоцировала резкие колебания сахара в крови, которые медикам удалось стабилизировать. К слову сказать, эксперты обратили внимание, что сам Алексей Навальный после выздоровления благодарил за спасение немецкого врача, который специализируется на лечении диабета, хотя по сути должен был отметить врача-токсиколога. Впрочем Сабаев и тогда и сейчас продолжает настаивать на том, что блогер сам довел себя до комы, предполагая, что тот придерживался какой-то диеты.

Главный токсиколог еще раз подтвердил вывод консилиума омских и московских врачей — «нарушение углеводного обмена». Никаких ядов обнаружено не было.

Однако изначально окружение Навального стало говорить об отравлении. Эти обвинения моментально, чуть ли не параллельно с заявлением соратников оппозиционера, подхватила немецкая пресса. После того, как Навального перевезли в Германию, правительство страны заявило, что оппозиционер был отравлен субстанцией из группы яда «Новичок». Наличие яда подтвердили еще две лаборатории, находящиеся во Франции и Швеции, а также ОЗХО. Однако все запросы России предоставить результаты, доказывающей факт отравления, так и не были предоставлены.

Тем временем сам оппозиционер, который очень быстро поправился, тоже дал ряд интервью, в которым открыто заявил, что его мог заказать президент России Владимир Путин.

Министры иностранных дел Франции и Германии объявили о своих предложениях Евросоюзу по введению санкций в отношении России из-за Алексея Навального. При этом в совместном коммюнике фигурирует странная формулировка, смысл которой сводится к тому, что сейчас нет других «правдоподобных» объяснений, кроме «ответственности и причастности» Москвы. При этом эксперты уже высказали свои предположения, кому может выгодна вся шумиха, поднятая в связи с Навальным. Более того, обвинителям даже указали на нестыковки, которые были во всей этой истории с обвинениями в отравлении, и тоже ноль реакции.

Но уже другие страны с готовность высказались за поддержку новых санкций против России. В частности, министр иностранных дел Великобритании

Доминик Рааб вообще назвал все доказательства применения боевого отравляющего вещества бесспорным, а вина Москвы еще и в том, что она ничего не предприняла для расследования «покушения» на Навального. Глава внешнеполитического ведомства Нидерландов Стеф Блок тоже поддержал введение санкций, присоединяясь к совместному коммюнике Франции и Швеции к Евросоюзу.

«Вместо сотрудничества с Россией для выяснения причин случившегося с блогером, ФРГ и Франции теперь переключились на угрозы и попытки шантажа. Они призывают Евросоюз одобрить новые санкции против России, отбрасывая собственные обязательства о взаимной правовой помощи по уголовным делам», — отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Как сообщает РИА Новости, дипломат напомнила, что Россия так и не получила ответа на запросы о правовой помощи, подчеркнув, что Париж и Берлин не пожелали принять те факты, которые не раз излагала российская сторона в связи с инцидентом с Навальным. Захарова назвала действия западных коллег «закулисными интригами».