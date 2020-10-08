Сотрудники нагрянули сеть барнаульских клиник Добрый доктор

В сеть барнаульских клиник «Добрый доктор» 8 октября пришли сотрудники ФСБ. Во всех трех филиалах прошли оперативно-разыскные мероприятия, которые, как утверждается, не повлияли на работу медучреждений. Об этом «Банкфаксу» рассказали в пресс-службе УФСБ России по Алтайскому краю.

Сотрудники ФСБ провели оперативно-разыскные мероприятия в трех филиалах «Доброго доктора»: по адресам Балтийская, 4 «А», Энтузиастов, 33 «Б» и Петра Сухова, 42. В краевом ведомстве объяснили, что в филиалах проходили мероприятия, связанные с оценкой документов. Это не повлияло на работу клиник, поскольку к персоналу у силовиков не было никаких претензий, и никаких задержаний в этот день не производилось. С чем связано такое внимание к работе «Доброго доктора», в краевом УФСБ пока не уточнили.

Отметим, что параллельно с этим в Арбитражном суде Алтайского края идут разбирательства между «Добрым доктором» и Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Алтайского края (ТФОМС). Судя по опубликованным документам, ТФОМС требует взыскать с сети клиник 30 млн рублей, из которых 26,1 млн рублей – это потраченные не по целевому назначению средства, а остальное – штрафы и пеня. На какие цели должны были быть потрачены деньги, в документах, опубликованных на сайте арбитража, не сказано. Решение по иску еще не был вынесено. Следующее заседание должно состояться 15 октября.

Отметим, что летом 2019 года суд первой инстанции принял решение, в соответствии с которым «Добрый доктор» был обязан вернуть ТФОМС 13,9 млн рублей. 10,1 млн рублей из этих денег – это все так же средства, потраченные не по целевому назначению, а остальное – пеня и штраф. Решение долгое время оспаривалось, но в феврале 2020 года вердикт устоял в кассации.

Ранее уже высказывалась версия, что сеть клиник получила слишком большую долю денежных средств из бюджета ТФОМС, и это может быть связано с протекцией со стороны краевых властей. Отметим, что руководитель КДЦ «Добрый доктор» и соучредитель связанных с ним юрлиц Александр Трофимов приходится сыном депутату Алтайского Заксобрания и управляющего Отделением ПФР по Алтайскому краю Бориса Трофимова.