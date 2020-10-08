У «ПортCity» – нова виставка картин*

У ART-просторі ТРЦ «ПортCity» – виставка художниці Зубкової Тетяни «Подих літа» (малярство мастихіном).

Полотна Тетяни є у приватних колекціях шанувальників мистецтва з Луцька, Харкова, Києва, Мілану, Вільнюсу, Лондона та Едінбургу. Інтерес до робіт дає художниці впевнене відчуття того, що творити потрібно!

Приватні уроки допомогли оволодіти різними техніками написання картин.

Тож усіх охочих запрошують насолодитись мистецтвом вживу: з 02.10. по 15.10 щодня з 10:00 до 22:00 на 3-му поверсі ТРЦ ПортCity.