В Казани появится три новых жилых микрорайона

В Казани утвердили проекты планировки территории микрорайонов №6А, 7А и 7Б жилого района «Седьмое небо». Документ опубликован в электронном сборнике документов на портале городской мэрии.

Границами проекта планировки являются: на севере — ул. Мамадышский Тракт (планируемая магистральная улица); на востоке — пр. Альберта Камалеева; на западе — ул. Шуртыгина; на юге — ул. Аделя Кутуя.

Площадь территории проекта планировки составляет 759 460 кв. метров, а планируемая численность населения вместе с существующим населением — 11479 человек.