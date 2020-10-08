Жительница Ростовской области умирает на глазах у родных из-за бардака в медицине

Семья Моргуновых просит губернатора Василия Голубева помочь им спасти маму.

У 59-летней Веры Моргуновой из села Первомайское Ростовской области был обнаружен некроз поджелудочной железы, а также около литра жидкости в плевральной полости, которую необходимо выкачать. Однако ни прописать лечение, ни откачать жидкость Вере Степановне не могут, так как уже почти месяц в Центральной районной больнице Ремонтненского района ей не могут предоставить результаты биопсии.

Женщина попала в ЦРБ еще 26 августа, с тех пор перенесла операцию, множество уколов и долгое ожидание результатов биопсии (по состоянию на 7 октября результаты так и не пришли).

— Мы просили, чтобы маму перевели в Волгодонск, даже предлагали оплатить ее транспортировку на «скорой». Нам сказали, что скорая помощь — это не такси, и что в машинах перевозят коронавирусных. У нас спросили: «Вы что, заразиться хотите?», — рассказывает дочка Веры Моргуновой — Галина. — Во время операции сделали биопсию, материал должны были отправить в Волгодонск. Сказали, что результат будет через 2-3 недели. Но так долго ждать мы не хотели и поэтому предложили свою помощь в транспортировке. Нам отказали.

Через 12 дней девушка узнала, что анализ до сих пор никто не отправил. 21 сентября Веру Моргунову выписали из больницы, следующий прием назначили на 25 сентября, чтобы снять оставшиеся швы, выдать выписку и направление в Ростов.

— 30 сентября мы приехали в Ростов, но врач сказал нам, ничем не может нам помочь, так как у нас нет результатов биопсии. ЯВ ЦРБ меня уверили в том, что анализ отправлен 28 сентября. Позвонив лично заведующему хирургическим отделением Максиму Ожерёдову он сообщил мне, что материал до сих пор никто так и не отправил, а когда это сделают он не знает, так как, цитирую: «Из-за одного вашего анализа целую машину в Волгодонск отправлять не будут», — с возмущением отметила Галина Моргунова.

Преодолев около 300 километров от Ремонтненского района до Ростова Вера Моргунова почувствовала себя плохо и родственники были вынуждены вызвать «скорую». Приехав к хирургу, они выяснили, что катетер, который был установлен после проведения операции, необходимо прочищать каждый день, иначе он забивается. Но об этом, по словам девушки, врачи ЦРБ Ремонтненского района забыли им сообщить.

— Я считаю, что если врач дал клятву Гиппократа, то он не должен забивать на пациентов, а должен лечить их. Я надеюсь, что губернатор Василий Голубев обратит внимание на нашу историю. Я прошу людей максимально распространить эту историю, так как сегодня вы наблюдаете за мной и тем, как моя семья пытается добиться помощи от врачей, а завтра на моем месте можете оказаться вы.

Результаты компьютерной томографии показали, что у Веры Моргуновой пневмония. С 8 октября женщина ложится в Центральную районную больницу. По поводу биопсии до сих пор ей не может ответить никто. Родственники переживают, что после публикации в СМИ отношение к пациентке может измениться не в лучшую сторону.

Автор: Виктория Исаева