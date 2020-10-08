В Первомайском районе двое человек пострадали жестком ДТП

«УАЗ» после столкновения

Судя по всему, иномарка двигалась с большей скоростью

В Первомайском районе Алтайского края утром 8 октября произошло серьезное столкновение двух автомобилей. Информацию «Банкфаксу» подтвердили в отделении пропаганды ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю. По предварительной информации, пострадавшие живы.

Столкновение произошло в районе села Фирсово. На опубликованных в Сети фото виден автомобиль «УАЗ» со смятой передней частью кузова и автомобиль Ford Focus с сильно смятой задней частью – удар, судя по всему, пришелся в правую часть багажника или в заднюю правую дверь. Легковая машина находится на обочине, в то время, как «УАЗ» стоит на дороге. Также на снимках видно тело человека, лежащего у Ford. В Госавтоинспекции сообщили, что на месте работают полицейские, и что пока известно только о двух пострадавших, без погибших. Обстоятельства ДТП сейчас уточняются.