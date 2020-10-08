Новий антирекорд: Україна перетнула межу у 5 тисяч хворих на коронавірус за добу

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Новий антирекорд: Україна перетнула межу у 5 тисяч хворих на коронавірус за добу

За минулу добу Україна встановила новий сумний антирекорд щодо кількості нових хворих на коронавірус.

Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.

Так, за останню добу в Україні виявили 5 397 випадків коронавірусу. Це найбільша добова кількість за увесь час пандемії. Загальна кількість інфікованих станом на 8 жовтня сягнула 244 734. До цього часу про найбільшу кількість нових інфікованих за добу повідомляли учора, 7 жовтня (4 773).

Найбільше нових випадків недуги виявили у Харківській області (576).

Одужали за минулу добу 2 263 людини, за весь час пандемії — 108 233.

За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 93 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 4 690.

На Волині за увесь час захворіло 9 199 людей, з них за останню добу — 162. Загалом в області від ускладнень хвороби померли 190 людей, шість — за останню добу.