​СМИ: Обвиняемый в хищении 1,6 млрд рублей полковник минобороны выходит на свободу после года в СИЗО

Фигурант громкого уголовного дела о махинациях при закупке спецтехники для вооруженных сил РФ, полковник Павел Кутахов сегодня должен выйти на свободу из спецблока СИЗО «Матросская Тишина», который называют «Кремлевским централом». Военнослужащий пробыл в изоляторе ровно год — это максимально возможный срок. На данный момент у следствия больше нет оснований удерживать его под арестом.

Кутахов занимал должность начальника управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ. О его участии в мошеннических схемах военной контрразведке сообщил бывший начальник 1-го управления главного управления связи минобороны генерал Александр Оглоблин. После этого полковник стал фигурантом дела об особо крупном мошенничестве и хищениях на 1,6 млрд рублей.

Следствие инкриминировало Кутахову один эпизод — хищение 191,4 млн рублей из 249,5 млн рублей, выделенных минобороны ОАО «Воентелеком» в рамках госконтракта «Комплекс работ по авторскому надзору центров мониторинга и управления сетью, систем мониторинга спутников связи».

Изначально военный категорически отрицал вину, но спустя 2 месяца заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания на соучастников, включая арестованного в феврале 2020 года бывшего заместителя начальника Генштаба — начальника главного управления связи ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова.