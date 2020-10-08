Камчатские серферы сообщили о возникших еще в сентябре проблемах со здоровьем

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Серферы, которые пострадали из-за загрязнения воды на Халактырском пляже на Камчатке, сообщили о том, что проблемы со здоровьем у них начались еще в сентябре. Об этом они рассказали на встрече с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой, передает РИА Новости.

Спортсмены отметили, что уже 9-10 сентября те, кто проводил много времени в воде, начали жаловаться на плохое зрение и пелену на глазах. К 20-м числам, по словам серферов, у нескольких людей были отравления и рвота.

Радионова, в свою очередь, заявила, что она постоянно получает результаты анализов проб воды. Она отметила, что количество таких веществ, как нефтепродукты, бор и фосфаты, превышает предельно допустимую концентрацию. Глава ведомства объяснила, что в то же время концентрация не настолько сильная, чтобы человек мог ее ощутить, и она могла привести к массовым реакциям.

Ранее сообщалось, что ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) с воздуха обнаружили пятно загрязнения у берегов Камчатки. Как рассказали специалисты, пятно хорошо видно, так как на волнах появляется пена необычного цвета, а также есть помутнения темно-зеленого оттенка. Установить площадь загрязнения удалось только примерно. Пятно тянется примерно на 40 километров вдоль побережья — от бухты Спасения до бухты Лиственничной. Его ширина составляет от 30 до 100 метров.

О появлении на берегу Халактырского пляжа множества мертвой рыбы и морских животных стало известно 2 октября. Мертвых животных нашли еще в трех бухтах, а на трех участках акватории Авачинского залива выявили фенол и нефтепродукты. Серферы, которые заходили в воду, жаловались на ожоги роговицы, тошноту и кожную реакцию. Росприроднадзор не исключил техногенные причины произошедшего.