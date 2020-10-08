Женатый бухгалтер потратил деньги компании на секс с порнозвездой

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В Великобритании женатый бухгалтер признался, что потратил 68 тысяч фунтов стерлингов (6,9 миллиона рублей), принадлежащих его компании, на секс с проститутками. Об этом сообщает издание The Mirror.

42-летнего Мохаммеда Асиф Хана (Mohammed Asif Khan), работавшего в 2018-2019 годах в компании North of England Coachworks Ltd, занимающейся техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей, обвиняют в краже одного миллиона фунтов стерлингов у фирмы (101 миллион рублей).

Хан признался, что потратил некоторую часть денег на четырех проституток. Одной из них была Джемма Мэсси (Gemma Massey) — 36-летняя владелица стрипклуба, которая называет себя одной из самых высокооплачиваемых порнозвезд страны. За час своих эскорт-услуг она берет тысячу фунтов стерлингов (101 тысяча рублей). Поначалу британец отказывался говорить, на что ушли деньги, чтобы не позорить семью.

Обвиняемый отрицает, что украл деньги у компании. Он утверждает, что тратил деньги, которые ему вернула фирма после того, как он якобы дал ей в долг 800 тысяч фунтов стерлингов (80,8 миллиона рублей). Также Хан назвал расходы на личные нужды «преимуществами этой работы». Он заявил, что это необычный метод поощрения сотрудников.

Следствие по его делу продолжается.

Ранее сообщалось, что в Великобритании бухгалтер украла у компании тысячи фунтов и потратила их на туфли Gucci, сумки Louis Vuitton и часы Rolex. Ее приговорили к году и трем месяцам тюремного заключения.