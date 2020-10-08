Амнистию для заключенных предложили перенести на 2021 год

В России часто амнистируют заключенных в честь праздников или других значимых событий. В последний раз амнистию провели ко Дню Победы. В 2020 году власти тоже хотели приурочить данное событие к 9 Мая, но из-за начавшейся весной пандемии коронавирусной инфекции планы отодвинули на более поздние сроки. Уже давно закончился карантин, а чиновники так и не приняли окончательного решения, проводить ли амнистию в 2020 году.

Амнистия по уголовным делам: новости сегодня, 8 октября

На сегодняшний день вопрос о проведении амнистии по уголовным делам в 2020 году остается открытым. Власти склоняются к тому, чтобы она была перенесена.

Тем временем, ЛДПР готовит проект об объявлении амнистии в 2021 году в связи с 30-летием ГКЧП.

«Амнистия будет распространяться только на отдельные категории граждан, — сообщает о планах глава партии Владимир Жириновский. — Во-первых, несовершеннолетние, то есть наши с вами дети. Или совершеннолетние, но они совершили преступление еще до наступления совершеннолетия. Беременные женщины. Мы говорим о демографическом вопросе, а женщины беременные находятся в заключении. Все пенсионеры. Женщины старше 55, мужчины — старше 60 лет. Мужчины, у которых дети есть в возрасте до 3-х лет. Ориентировочно в течение 6 месяцев на свободу может выйти до 20 тысяч человек. При этом амнистия ни в коем случае не распространяется на тех, кто совершил самые страшные преступления, тяжкие. Это убийства намеренные, мошенничество, терроризм, разбой, бандитизм, и все это обозначено конкретными статьями. Поэтому нет никакой опасности, что на свободу выйдут закоренелые преступники».

Тем временем, вторая волна пандемии, о которой заявляют представители ВОЗ может помешать планам руководства России в проведении амнистии. Так считают некоторые правозащитники, и вероятно ее могут перенести уже на следующий год. Согласно исследованию ВЦИОМ, почти половина россиян (44%) положительно относятся к идеи освобождения части заключенных, раньше установленного срока. Напротив, 37% опрошенных не поддержали идею досрочного освобождения.

Последняя на сегодня амнистия в России была в апреле 2015 года в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Согласно данным ФСИН, тогда на свободу вышли 213 455 человек.