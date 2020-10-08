Свыше 100 школ закрыты в России на карантин

Эпидемия КОВИД-19 на территории РФ продолжает устанавливать антирекорды. Тяжесть ситуации придает начало периода сезонных респираторных заболеваний. За минувшие сутки только в Москве зарегистрировано свыше 4 тысяч инфицированных, свыше тысячи горожан было госпитализировано с подтвержденным ковидом средней и тяжелой формы инфекции.

Будут ли закрывать школы на карантин из-за коронавируса

Как известно, школьников столичного региона отправили на удлиненные каникулы. Это не имеет ничего общего с дистанционным обучением, хотя ходят слухи, что после того, как закончится каникулярное время дети будут обучаться в домашних условиях. Это необходимо для предотвращения распространения китайского вируса.

Представители Минобразования сообщили, что на территории РФ свыше 110 школ находятся на полном карантине. Эти школы находятся в разных регионах. Главе Минобразования Сергею Кравцову задали вопрос, закроют ли в октябре российские школы? На что Кравцов ответил, что в планах закрытия школ нет. Он добавил, что дистанционное обучение сейчас ведется в ряде школ, но это не означает, что так будет по всей стране.

Как сообщили в ведомстве, школьников могут перевести на удаленное образование, но только при условии сильного всплеска заболеваний ковидом. В Минобразования уточнили, что в планах перевода на домашнее образование нет, но при заметном ухудшении ситуации, на очередном заседании ответственных по этому вопросу, будут приниматься определенные решения.

Московский регион перешел на дистанционное обучение только потому что в Москве и близлежащих городах произошла серьезная вспышка заболеваний. Мэр Москвы заявил, что граждане от 65 лет обязаны соблюдать изоляцию, то же самое касается и лиц с болезнями хронического характера.

В местах скопления граждане должны соблюдать всем известные правила профилактики заражения.