Хотел сделать «солнышко»: юный пермяк умер после падения с качелей во дворе

Врачи несколько дней боролись за жизнь 9-летнего мальчика, но так и не смогли спасти его.

Трагедией закончилось для 9-летнего ребенка катание на дворовых качелях. ЧП произошло еще 25 сентября Мотовилихинском районе Перми, а накануне пришло сообщение: находящийся все это время в коме мальчик умер. Медики не смогли спасти ему жизнь после сильного удара, полученного в результате падения.

В тот день ничего не предвещало беды. Обычный двор, обычные качели, хотя и староватые, и обычные мальчишки, которые любят кататься так, чтобы дух захватывал. Сообщество «Пермь активная» разместило видеозапись наружного наблюдения того злополучного дня. На ней видно, как стайка ребят стоит во дворе. Один решил сделать «солнышко». Один из подростков встает на качели и сильно раскачивается. Он совершает восемь полных оборотов и прекращает вращение. Несколько ребятишек снова подбегают, и мальчик опять встает на качели и начинает раскачиваться. Качели делают три оборота, во время четвертого круга ребенок срывается и падает на землю, видимо, сил не хватило удержаться.

Как рассказал изданию дворник Александр Березкин, который после произошедшего спилил качели, блока на перекладине не было. Дети постоянно качались и ничего, а тут такое произошло, сокрушается дворник. Соседка Наталья предположила, что у ребенка закружилась голова, и он невольно расцепил руки. Когда скорая подъехала через 10 минут, мальчик уже был без сознания.

«Почему вы все только сейчас бьете во все колокола? Вон там, на Металлистов в новом доме, у меня коллега говорит, качели точно так же крутятся, целый день дети крутятся! Всем пофиг! Вы пройдите по городу и сосчитайте, сколько этих травмоопасных качелей», — возмущалась со слезами на глазах бабушка мальчика в беседе с журналистом издания 59.ru. Она не видит смысла подавать в суд на виновных, потому что внука ей никто не вернет.

В управляющей компании заявили, что площадка находится на балансе ТСЖ, но после случившегося решили проверить все детские площадки, которые в их ведении.

Тем временем правоохранительные органы возбудили уголовное дело «по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Как пояснил следователь по особо важным делам следственного отдела Мотовилихинского района Виталий Путилов, буду установлены все обстоятельства дела и лица, которые ответственны за установку и безопасность качелей. К проверке подключилась и прокуратура.

Мнения людей разделились. Одни считают, что не стоит искать виноватых, так как все в детстве и по крышам гаражей бегали, и это самое «солнышко» на качелях проделывали, а тут просто трагическая случайность. «Зачем искать злой умысел и виновных там, где этого нет? Упасть любой может!», — написал один из подписчиков. Другие, наоборот, уже определили виновных и потребовали привлечь сотрудников ТСЖ к ответственности, потому что не спилили опасные качели без ограничителей.

Вот и подумаешь лишний раз: может, правы в Архангельской области те, кто намертво приковал качели к земле, чтоб не качались?