Время давать угла автомобилистов шокировала занесенная снегом трасса Алтайском крае

8 октября рано утром автомобилисты Алтайского края сообщили в группе «Инцидент Рубцовск» «ВКонтакте» о том, что Змеиногорскую трассу сильно занесло снегом. При этом они утверждают, что метель на дороге не прекращается. В краевом Минтрансе ИА «Банкфакс» данную информацию подтвердили и сообщили, что на месте уже работают дорожные службы.

По словам жителей края, трасса в направлении Змеиногорска с самого утра серьезно заметена снегом, что осложняет условия дорожного движения. На снимках и видео в Сети показано, что на дороге даже образовались сугробы и колея. Авторы публикаций опасаются, что это может привести к серьезным авариям. «Время давать угла… Никогда такого не было, и вот опять», — пишут они.

Тем временем в краевом Минтрансе корреспонденту сообщили, что ночью 8 октября на участок выезжали сотрудники Юго-Западного ДСУ, которые посыпали проезжую часть песком. Утром туда же выехали семь единиц дорожной техники, которые расчищают дорогу.