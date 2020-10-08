В чем секрет королевского бритья?

Современное бритье в домашних условиях, даже самой дорогой бритвой, приводит к тому, что кожа после процедуры становится сухой, появляются раздражения, мелкие порезы. Услуга королевское бритье по ссылке https://haftbarbershop.ru/korolevskoe-brite/ представляет собой удаление растительности с лица с помощью опасной бритвы. Процедура разбивается на три этапа:

• Подготовительный;

• Бритье;

• Завершающий.

Инструменты и средства, которые используются в процессе королевского бритья:

• Опасная бритва;

• Помазок, выполненный из натуральной щетины. С его помощью вспенивается средство для бритья и затем наносится на лицо;

• Крем, которым обрабатывается лицо перед нанесением пены;

• Емкость, где средство будет вспениваться;

• Кожаный ремень, используемый для заточки опасной бритвы и специальная паста, позволяющая корректировать режущую кромку;

• Крем, который наносится после процедуры и успокаивает кожу.

Подготовительный этап представлял собой распаривание кожи. Для этого используется горячее полотенце и вейпорайзер. Далее на распаренную кожу наносится специальная косметика, которая размягчает щетину, упрощая дальнейшее удаление лишней растительности с лица.

На втором этапе на места, где будет производиться бритье, наносится пенное средство. Чем качественнее будет средство, тем комфортнее будет проходить бритье, оставляя после себя гладкую кожу. Как только пена равномерно нанесена на лицо, приступают к бритью. Лезвие ведется под определенным углом и направлению, которые исключают порезы и другие травмы, способные появиться во время бритья на коже.

Как только последний волосок удален, мастер аккуратно убирает с лица остатки пены. Чтобы успокоить кожу, на лицо кладут прохладный компресс. На зону, где проводилась процедура, наносят лосьон и масло, сопровождаемые легким массажем. Дополнительно наносятся дезинфицирующе средства.

Королевское бритье отличается от стандартной процедуры в ванной с тройным лезвием и кремом для бритья:

1. Это самое чистое бритье, отличающееся щадящими свойствами по отношению к коже;

2. Кожный покров обновляется за счет снятия ороговевшего слоя;

3. Профессиональная косметика обеспечивает полноценное питание коже, улучшая ее состояние;

4. Массаж увеличивает приток крови к коже лица, что сразу отражается на ней и способствует омоложению, замедляя процесс старения клеток.