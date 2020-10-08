Силуанов объяснил, могут ли отменить пенсионную реформу

В нашем обществе Антона Силуанова считают главным идеологом повышения возраста выхода на пенсию. Пенсионная реформа позволила сэкономить правительству огромные деньги. Правда, улучшить финансовое положение государству удалось за счет граждан. Сегодня большинство независимых организаций призывают власти отказаться от накопительной части, которая заморожена уже несколько лет. Глава Минфина не остался в стороне и решил прокомментировать данные заявления.

Могут ли отменить пенсионную реформу

После заморозки пенсионных накоплений и повышения пенсионного возраста россиянам обещали, что больше никаких изменений не планируется. Однако через год Минфин и Центробанк разработали проект о гарантированном пенсионном продукте. Для граждан такая мера оказалась крайне непопулярной, ведь государство в очередной раз собирается засунуть свою руку в их карман. В 2020 году программу завернули. Скорее всего, из-за пандемии коронавируса.

Ранее Независимые профсоюзы и экспертное сообщество призвали ликвидировать накопительные пенсии в России. Специалисты сравнили данную систему с аферой.

Оценить такие высказывания решил глава Минфина Антон Силуанов. Большинство граждан считают его главным основоположников пенсионной реформы 2018 года. Тем более, ввести для будущих пенсионеров гарантированный пенсионный продукт тоже его идея.

Антон Силуанов не видит ничего страшного в предлагаемых правительством изменениях, которые касаются пенсионной системы. По словам главы Министерства финансов, сегодня у людей должна быть возможность самостоятельного накопления будущей пенсии. Поэтому отменять накопительную часть пенсии неправильно.

Министр не видит причин, по которым можно отменить прошлые изменения в пенсионном законодательстве, воспринимающиеся негативно в российском обществе. К тому же Силуанов постоянно приводит примеры других стран, где подобные реформы давно работают успешно.

Очевидно, что глава Минфина будет отстаивать принятые ранее решения и говорить о необходимости новых изменений в пенсионном обеспечении граждан. Правда, министр забывает сказать, что накопительная часть пенсии несколько лет является замороженной. Когда произойдет разморозка, неизвестно. Государство фактическом самостоятельно ликвидировало накопительную часть. Просто сделало это нестандартно, закрыв доступ к деньгам на уровне законодательства.

Мнение россиян относительно благих намерений правительства, которое постоянно старается что-то придумать в пенсионной системе давно воспринимаются с критикой. Люди не верят в беззаботную старость на пенсии, поэтому вряд ли будут пользоваться дополнительными продуктами накопления, которые им сегодня навязывает власть.