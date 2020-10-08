В России могут ввести новые ограничения из-за коронавируса

Для россиян могут ужесточить уже существующие ограничения из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

Пандемия по коронавирусу с приходом осени набирает новые обороты и с каждым днем в России ситуация с распространением COVID-19 осложняется на фоне быстрого роста заболеваемости.

Такая тенденция, как сообщила в эфире «Россия-1» глава Роспотребнадзора Анна Попова, наблюдается в 60 регионах страны.

На фоне этого Попова сообщила, что могут ужесточить уже существующие ограничения, если россияне не будут соблюдать ранее введенные мере.

Помимо этого Попова пояснила, что этой осень все чаще встречаются заболевший COVID-19 люди старше 60 лет, причем эта категория граждан переносит заболевание более тяжело нежели основная категория заболевших людей в возрасте от 30 до 49 лет.

«У нас сегодня выбора нет. Или мы будем соблюдать (требования), или нам придется принимать какие-то другие меры», — отметила Попова.

Также она отметила, что детей среди заболевший коронавирусной инфекцией фиксируется по прежнему небольшое количество. Именно поэтому в образовательных заведениях, в частность в детских садах и школах пока нет эпидемеологической ситуации. исключения составляют некоторые ВУЗ, где где не соблюдали ограничения.