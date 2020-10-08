Число новых случаев коронавируса Республике Алтай опять превысило сотню

В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 103 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб региона в своем официальном Telegram-канале. Новых смертей среди инфицированных, если верить сводке, зарегистрировано не было.

Из 103 зараженных 43 человека – это жители Горно-Алтайска, 33 – жители Майминского района, 12 – из Усть-Коксинского района, пятеро –из Кош-Агачского района, еще пятеро – из Онгудайского района, четверо – жители Шебалинского района и один человек проживает в Чемальском районе. С учетом этого в Республике Алтай в общей сложности было выявлено 4296 случаев заражения. Также в регионе ранее было зарегистрировано 24 летальных случая у пациентов с коронавирусом, в том числе 20 – непосредственно от COVID-19, четыре – по иным причинам.

Всего на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 99 123 человека. Под медицинским наблюдением находится 910 человек. По данным на утро 8 октября, за весь период в регионе выздоровел 3131 человек.