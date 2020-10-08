В Анапе инвалид-колясочник спас тонущего в Черном море мужчину

Никита Ванков был на пирсе, когда услышал крики.

5 октября во время съемок документального фильма в районе причала на Центральном пляже Анапы парадайвер-колясочник Никита Ванков спас человека. Сначала он заметил, что двое молодых людей в море пытаются вытащить тонущего, но им явно не хватало сил. Тогда парень прыгнул в воду и помог им. Им удалось держать голову мужчины над поверхностью воды, чтобы он не захлебнулся. Заметив вдали катер Никита Ванков позвал на помощь. Вскоре к группе спасения подошло судно, и всех вытащили на него.

Свой героический поступок молодой человек прокомментировал в Instagram.

— Эмоции еще не остыли и считаю важно показывать подобные ситуации, для веры людей в людей. Сегодня был очень сложный день, снимали документальный фильм, у нас была локация на причале, где я получил свою травму: красивый закат, эмоции от воспоминаний…. И тут, я вижу, как двое парней̆ тянут парня, которыӗ вот-вот сделает свой последний вдох воздуха или воды и уйдет под воду. Я начинаю им кричать как правильно его транспортировать до берега (спасению я научился на дайвинге); они слушают меня и выполняют все действия, но сил у них у самих не осталось. Кричу всем не причале, чтобы тоже прыгали и спасали, но многие и не умеют плавать, боятся. Снимаю одежду и прыгаю к ним, начинаем тащить его к берегу по очереди и контролирую уже всю ситуацию из воды. Задерживаю дыхание, обхватываю утопающего, чтобы его голова была на поверхности, и он дышал, потом беру его по методике и тащу до берега. Вижу в дали катер, кричу на помощь и показываю специальный знак. Вытащили, спасли, парни оказывается уже долго его спасали и у одного уже начались судороги, мог быть и еще один утопающиӗ. Скорая приехала в течение 10 минут! Все живы, здоровы, ребята большие молодцы, что ценою собственного здоровья героически спасали человека!!! Такая вот история, когда-то я на этом причале 13 лет назад полз по дну и повторял фразу «я буду жить, я буду жить», а сегодня спасал там же человека! – рассказал Никита Ванков.

Напомним, 4 октября журналист «Блокнота Анапа» стал свидетелем уникальной ситуации. На пляже в Анапе стая дельфинов присоединилась к отдыхающим. На опубликованной видеозаписи видно, как млекопитающие проплывают от людей на расстояние вытянутой руки на глубине около метра. По словам местных жителей, дельфины в этом районе Черного моря так привыкли к людям, что проплывают прямо между отдыхающими и ничего не боятся. Многие из туристов специально приезжают посмотреть на млекопитающих на таком близком расстоянии.

Автор: Дмитрий Василиади