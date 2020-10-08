В России изменили правила карантина

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В России изменили правила карантина

Мэр Москвы Сергей Собянин дал губернаторам вводные не останавливать экономику российских регионов, несмотря на новую волну коронавируса. Источники сообщили, что такие установки прозвучали на заседании рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом, которая прошла 7 октября.Карантин в России: будет ли повторный

«Собянин обсудил с участниками заседания ужесточение карантинных мер, необходимость соблюдения масочного режима. Но подчеркнул, что в отличие от весеннего карантина экономику останавливать не надо», — рассказал «URA» один из участников встречи.

Сразу после заседания рабочей группы губернаторы начали в ускоренном режиме вводить новые ограничения в регионах. К примеру, глава Свердловской области Евгений Куйвашев дал распоряжение органам власти и подведомственным учреждениям с 8 октября перевести 30% сотрудников на удаленную работу. «Все думали, что „удаленка“ будет введена только с понедельника. Но после рабочей группы риторика Куйвашева стала более жесткой», — рассказал источник в свердловской власти.

Пресс-служба мэрии Москвы сообщила, что на заседании рабочей группы обсуждались различные вопросы по борьбе с COVID. Например, темпы распространения инфекции, загрузка коечного фонда, дополнительные меры защиты пожилых россиян.

Введение повторного общенационального локдауна маловероятно, но жесткие ограничения будут реализовывать в тех или иных регионах. И они уже начались.

Недавно ВОЗ в очередной раз призвала страны мира не вводить общенациональных карантинов из-за коронавируса, так как они вызывают неисчислимые экономические потери и нарушают систему оказания медицинской помощи огромному количеству больных. Этот призыв прозвучал вскоре после того, как на общенациональный карантин во второй раз закрылся Израиль. Ранее всеобщий карантин повторно вводили в Новой Зеландии. Россия по цифрам суточного прироста тоже вырывается в мировые лидеры, но у нас огромная страна, и если разделить заболеваемость по регионам, то можно заметить, что угрожающие цифры пока имеются только в Москве.

В столице вчера зафиксировали более 4 000 заболевших, здесь открывают ранее закрытые временные госпиталя. На втором месте Санкт-Петербург, но здесь ровно в 10 раз меньше заболевших — чуть более 400 за сутки. В других регионах их и вовсе менее 200. На днях глава Бурятии (суточный прирост 90+) Алексей Цыденов заявил, что будет вынужден открыть кинотеатры в Улан-Удэ, закрытые с марта, хотя рост заболевших здесь продолжается. Если не открыть кинотеатры сейчас, как заявил Цыденов, они не откроются уже вообще никогда.

В России пожилым людям и лицам с хроническими болезнями рекомендовали не покидать дома, остановили действие транспортных карт для школьников на время двухнедельных каникул. В Ленинградской области ввели три уровня карантинных мер по цветам светофора — от «зеленого» (ослабленный) до «красного» (жесткий). В Калининградской области запрещены свадебные банкеты и корпоративы. Пока власти намерены ограничиваться локальными мерами, чтобы не уничтожить робкое восстановление отечественной экономики на фоне грядущих новых грозных «санкций Навального».

Доктор медицинских наук Борис Менделевич во время онлайн-конференции Медиагруппы «Патриот» на тему «Осенняя волна коронавируса. Ждет ли мир новый карантин?» объяснил, почему россиянам не стоит беспокоиться о возможном повторении карантинных мер.

По словам Бориса Менделевича, люди обеспокоены ежедневным ростом числа выявленных случаев COVID-19. При этом рост зараженных наблюдается не только в России, но и во всем мире. Многие называют это второй волной.

«Однако простым людям не так важно название, сколько ввод ограничительных мер. Для того, чтобы ответить на вопрос о вероятности карантина, нужно понять, для чего он вводится», — рассказывает депутат Госдумы РФ.

Врач отмечает, когда пандемия только началась во всем мире, Россия имела некоторый запас времени, чтобы понять, как необходимо поступать.

«В иностранных государствах у эпидемии был взрывной характер, который сказался на системах здравоохранения серьезной одномоментной нагрузкой. В некоторых странах все рухнуло. Из-за этого медицинские работники там выбирали, кому помогать, а кому нет», — пояснил специалист.

На основе опыта других стран было принято решение ввести карантин для того, чтобы российская система здравоохранения не испытывала трудности. За время карантина и последующие месяцы было значительно увеличено количество койко-мест в больницах, а также построены новые госпитали.

«Поэтому сейчас российская медицина готова к любому количеству заболевших. Для всех найдутся койки и аппараты ИВЛ», — заключил врач.