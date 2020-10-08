Наталья Андрейченко: «Правительство эвакуирует все население»

Наталья Андрейченко в своем микроблоге сообщила печальную новость: на Мексику надвигается мощнейший ураган «Дельта» четвертой степени по пятибалльной шкале критичности. Впервые это стихийное бедствие обрушилось на Канкун в 2005 году — и тогда все постройки буквально были сметены с лица земли, на восстановление ушли годы.

Напомним, что актриса в 1991 году эмигрировала в США и уже несколько лет живет на берегу океана, занимается психологическими практиками в собственной вилле. Однако надвигающийся ураган грозит фатальными разрушениями в ее жизни.

«Сейчас правительство эвакуирует все население и туристов в убежища… Через несколько часов все побережье останется без света — благодаря этому последствия от урагана будут с наименьшими потерями, говорят по новостям. Я уже уехала из своей виллы, которая находится на побережье Ривьера Майя, собаку Тоби отправила к своему помощнику на сушу. Сама же переехала в отель ради безопасности…» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Znamenitka), — написала Андрейченко на своей странице.

Она также сняла на видео свое райское жилище и призналась, что ей грустно от мысли, что все это может исчезнуть.

В этом материале мы рассказали, чем Андрейченко занималась последние годы.