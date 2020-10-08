Список скончавшихся ковидных пациентов пополнил почетный работник образования Барнаула

7 октября стало известно о кончине преподавателя барнаульской гимназии № 42 Тамары Дроновой, которая ушла из жизни в возрасте 58 лет. Как сообщает «Амител», точная причина смерти педагога пока не установлена, однако известно, что последние дни она провела на лечении в одном из ковидных госпиталей. Кроме того, накануне сообщалось о смерти известного барнаульского ученого Станислава Хабарова. Связана ли его кончина с коронавирусом, не раскрывается.

Известно, что Тамара Дронова окончила Барнаульской государственный педагогический институт. В 1986 году она начала работать в гимназии № 45, а в 1999 году перешла на работу в гимназию № 42, где преподавала историю и обществознание. Также она занимала должность социального педагога. Общий рабочий стаж Тамары Дроновой составлял 37 лет. В 2012 году приказом Минобрнауки России Дроновой было присвоено звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации».

Кроме того, накануне институт им. М.А. Лисавенко сообщил, что 5 октября на 83-м году жизни умер доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик РАН, лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники, заслуженный деятель науки РФ, изобретатель СССР, главный научный сотрудник отдела НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко ФГБНУ ФАНЦА, внесший большой вклад в развитие садоводства Алтайского края, Станислав Хабаров. Он занимался разработкой эффективных агроэкосистем промышленных садов в условиях юга Западной Сибири, индустриальных технологий возделывания плодовых и ягодных культур.

Также Хабаров активно вел педагогическую работу, в том числе в Алтайском государственном аграрном университете и Алтайском государственном техническом университете им. И. И. Ползунова, занимался подготовкой кадров для садоводства Алтайского края. Под его научным руководством подготовлены 12 кандидатских и две докторские диссертации. Хабаров избирался членом президиума Сибирского отделения Россельхозакадемии, членом редколлегии научных журналов, являлся членом трёх диссертационных советов. Им опубликовано более 430 научных работ, получено 30 патентов, два авторских свидетельства. Прощание со Станиславом Хабаровым состоялось 7 октября в ритуальном зале по улице Германа Титова.