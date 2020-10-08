По стопам Пугачевой: София Эззиати подарила вторую жизнь стихотворению Резника

Вдохновленная творчеством Ильи Резника писательница выпустила новую песню.

В 1980-м певица Алла Пугачева оценила стихотворение «Тише» Ильи Резника и исполнила одноименную песню на специальном концерте для гостей Олимпиады-80. Спустя 40 лет, известное стихотворение российского поэта обрело новую жизнь благодаря стараниям 25-летней певицы и писательницы Софии Эззиати. Автор космической антиутопии «Дневник революции» написала музыку на слова Резника и представила новую композицию «Тише» внимаю поклонников в Instagram.

«Вновь и вновь перечитывая эти слова, я понимала, что для меня их музыка звучит иначе», — призналась писательница. По ее словам, Резнику понравилось новая версия композиции, ставшей легендарной.

Отметим, что автор бестселлера «Дневник революции» сотрудничает с известным поэтой не в первый раз. В 2019 году София Эззиати и Илья Резник совместными усилиями создали гимн для «Московского дома книги». Премьера песни состоялась на презентации дебютной книги молодой писательницы 3 декабря.

«Я исполнила ее с воспитанниками «Маленькой страны», руководителями которой являются Илья Рахмиэлевич Резник и его супруга Ирина Алексеевна», — рассказала София.

Напомним, что 19 сентября 25-летняя российская писательница стала лауреатом национальной литературной премии «Писатель года». Она была признана лучшим российским автором за прошедший год в номинации «Дебют» за свой космический-бестселлер «Дневник революции». Как призналась девушка, этот значимый день останется в ее памяти на всю жизнь.

Также президиум Российского союза писателей также принял решение наградить автора романа-антиутопии медалью Анны Ахматовой. Церемония вручения награды состоялась в большом конференц-зале Правительства Москвы. Обычно мероприятие проходит в марте и приурочено ко Всемирному дню поэзии, но в этом году была было перенесено на сентябрь из-за пандемии коронавируса.

Несмотря на достижения в области современной литературы, для Софии немаловажное место занимает и музыка. В период самоизоляции писательница исполнил кавер на трек Adele «Hello».

Тогда в Интернете Софию сравнили с Ольгой Бузовой. Прежде, чем развестись и запеть, телеведущая тоже успела выпустить несколько книг. Правда, звезда «Дома-2» как писатель не получила ни одной награды. София Эззиати, в свою очередь, была удостоена премии «За верность слову и делу» имени А.С.Пушкина и и награждена медалью им. И.А. Бунина «За верное служение русской литературе».