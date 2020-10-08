Стало известно о текущем состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк

Появились новые подробности о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк, борющейся с онкозаболеванием. Медсестра Каширской больницы, в которой проходит курс лечения актриса, рассказала о встрече со знаменитостью.

Состояние здоровья Заворотнюк: новости сегодня, 08.10.2020

После того, как два года назад стало известно о страшном диагнозе звезды «Моей прекрасной няни», Заворотнюк перестала появляться на публике и в социальных сетях. Ее родные также не дают официальных комментариев о состоянии артистки, из-за чего в сети появляются многочисленные слухи, в том числе об изменениях во внешности актрисы, вызванных продолжительным лечением. Однако сотрудница столичной клиники, которая видела Анастасию, уверяет, что она выглядит как прежде и чувствует себя нормально.

«Настя проходит лечение в Москве, реабилитацию, это слухи, что она улетела на экспериментальное лечение в Европу. Чувствует себя нормально, всё с её внешностью нормально, улыбается, волосы есть, какая была, такая и осталась», — рассказала медсестра с Каширской больницы.

По некоторым данным, актриса покинула стены медицинского учреждения и сейчас проходит реабилитацию в доме в Подмосковье, где за ней ухаживает ее супруг — фигурист Петр Чернышев.

Ранее появилась информация о том, что Заворотнюк находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Директор артистки Стас Христов опроверг эту информацию и сообщил, что Заворотнюк сама расскажет о своем состоянии в эфире одного из федеральных телеканалов. Позже продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что у актрисы последняя стадия рака головного мозга.