Власти Армении призвали международное сообщество признать независимость Нагорного Карабаха

Призываем международное сообщество признать независимость Нагорного Карабаха, заявил сегодня в интервью телеканалу Euronews премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Чтобы остановить гуманитарную катастрофу и последующую эскалацию этого конфликта, международное сообщество должно действовать решительно и признать независимость Нагорного Карабаха», — цитирует РИА «Новости» Пашиняна.

Нагорный Карабах — спорная территория, на которую претендуют два государства: Азербайджан и Армения. Регион преимущественно населен армянами, но в советское время входил в состав Азербайджана. 10 декабря 1991 года в ходе народного референдума большинство населения высказалось за независимость от Азербайджана и создание Нагорно-Карабахской республики.

27 сентября 2020 года ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась. Власти непризнанной республики заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по Степанакерту.

В минобороны Армении утверждают, что первоначально Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана. В Баку говорят, что огонь открыли армянские силы, а азербайджанские войска начали контрнаступательную операцию.