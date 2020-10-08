Алтайский фермер лишился сена 1 рублей из-за детской шалости

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента в одном из районов Алтайского края, где у местного фермера сгорело полторы тысячи тюков сена. Виновниками случившегося оказались маленькие школьники, которые играли с огнем на его участке. В результате предприниматель, и без того пострадавший во время летней засухи, понес колоссальный ущерб, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по краю.

Как уточнили полицейские, в дежурную часть МО МВД России «Алейский» поступило сообщение, о том, что в селе Боровское неизвестные подожгли сено у местного фермера. Это случилось в минувшие выходные. Сотрудниками полиции предварительно установлено: двое школьников решили поиграть на территории фермерского хозяйства и в результате неосторожного обращения с огнем допустили возгорание сена. По предварительной информации, сгорело 1500 тюков. Ущерб составил значительную сумму – более 1 млн рублей.

В настоящий момент по данному факту устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Учитывая возраст несовершеннолетних, а им по 10 лет, материалы предполагается передать для рассмотрения в комиссию по делам несовершеннолетних.

Отметим, что о случившемся также сообщали в ГУ МЧС по Алтайскому краю. Спасатели заявили, что это не единственный подобный инцидент в регионе за короткий срок. Так, только за сутки 4 октября в крае было зарегистрировано четыре случая уничтожения сена огнем. На пульт диспетчера пожарной охраны Бийского района поступило сообщение о возгорании на одном из частных подворий села Верх-Катунское. На момент прибытия дежурного караула открытым огнем полыхали заготовленные на зиму корма для животных. В считанные минуты пожар удалось локализовать, а затем полностью его ликвидировать. Тем не менее, он молниеносно успел уничтожить более 160 центнеров сена на площади около 65 кв. м. Причина произошедшего устанавливается. Отмечалось, что другие возгорания произошли в селе Белово Ребрихинского района, в селе Боровское Алейского райна и в селе Кучук Шелаболихинского района.

Между тем фермерские хозяйства и частные подворья Алтайского края испытывают серьезный дефицит сена для скота, поскольку из-за летней засухи на полях сформировалась скудная кормовая база. Чтобы прокормить поголовье и подготовить сено на зиму, нужны десятки тысяч рублей, которых у селян нет в излишках. Особенно такие траты недоступны жителям степной зоны. В этом году необходимость в запасах возникла в связи с летней засухой, из-за которой выход сена с полей на отдельных территориях оказался вдвое меньше, чем обычно.

Как уточняется, между хозяйствами, пострадавшими от засухи, власти Алтайского края распределяют 300 млн рублей. Эту помощь можно направить на развитие бизнеса, но, как отмечает Минсельхоз, многие предпочитают на эти деньги докупить кормов.

Также испытывающие проблемы фермеры могут продать молодняк на доращивание. Его закупкой занимается предприятие в Бийском районе. В обмен на это власти края компенсируют ему часть затрат. Однако в этой программе участвуют только хозяйства степной зоны. Остальные скотоводы могут закупать сено там, где сформировались излишки. Отмечается, что это Залесовский, Заринский и Косихинский районы.