Слишком «торжественный момент»: власти Великих Лук нашли оригинальное объяснение массовому обмороку школьников

Прямо с торжества 13 детей увезли в больницу.

В понедельник, 5 октября на торжественной линейке у школы № 7 в Великих Луках, произошел массовый обморок 13-ти детей, которых затем увезли в больницу. Две девочки были помещены в палаты интенсивной терапии. Как заявила глава управления образования города Татьяна Лозницкая, инцидент мог быть связан с волнением из-за особой торжественности мероприятия.

В этот день школе было официально присвоено имя Антона Злобина, выпускника учебного заведения, погибшего 25 лет назад во время исполнения служебного долга на таджикско-афганской границе.

«Мероприятие было торжественным, звучали речи патриотической и нравственной направленности, особенная музыка. Это было серьёзное, волнительное мероприятие. При таких обстоятельствах один ребёнок мог почувствовать недомогание, и уже рядом с ним стоящий ученик отнёсся к своему самочувствию внимательнее, чем обычно, более подозрительно», — описала ситуацию Татьяна Лозницкая.

«В свою очередь, и педагоги с повышенным вниманием следили за учащимися, если замечали хотя бы что-то, какую-то неуверенность, подходили с вопросами: «тебе не плохо?», а после такого вопроса все невольно начинают задумываться о своём самочувствии», — заключила она.

Татьяна Лозницкая, глава управления образования Великих Лук

Чиновница также отметила, что организаторы линейки соблюли все меры безопасности, которые требуется, особенно в условиях угрозы распространения короновирусной инфекции. Так, например, все дети стояли на расстоянии полтора метра друг от друга.

Остается тогда неясным, как обморок одного по цепочке мог передаться рядом стоящему ребенку? Также сомнительно звучит объяснение чиновницы в связи с тем, что обморок вызывается нарушением мозгового кровотока, и, как правило, не передается на расстоянии, в отличие от вируса.

В социальных сетях пользователи также выразили сомнение по поводу сказанного великолукской чиновницей.

«Это говорит начальник управления образования Великих Лук? Я в шоке! У неё тоже от патриотизма этот бред в голове? Лучше бы ей вообще молчать ,чем такие мнения высказывать», — написала пользовательница Наталья Королева-Иванова.

«Да, уж, лучше бы молчала. Кошмар», — выразила общее негодование Юлия Зорина.

Несчастные случаи с детьми, к сожалению, происходят часто. Накануне стало известно о смерти мальчика из Перми, который, катаясь на качели, попытался сделать солнышко. От сильного удара о землю он потерял сознание и долго пролежал в коме. Врачи, как ни боролись за его жизнь, в итоге ничего не смогли сделать.