В Роспотребнадзоре допустили ужесточение ограничений по COVID-19

В России могут ужесточить ограничения в связи с ростом числа заражений COVID-19 в России. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«У нас сегодня выбора нет. Или мы будем соблюдать (требования. — Прим. ред.), или нам придется принимать какие-то другие меры», — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

Попова отметила, что рост числа зараженных коронавирусом наблюдается в 60 субъектах России.

«В 20 субъектах ситуация стабильная и где-то даже к снижению идет. Но ровно в тех субъектах, где эти требования соблюдаются», — сказала глава Роспотребнадзора.

За последние сутки в России выявили 11 115 заразившихся коронавирусом во всех 85 регионах, в том числе 28 в Татарстане. Число новых случаев COVID-19 снизилось впервые с 13 сентября (вчера было 11 615). Всего в стране зарегистрированы 1 248 619 заболевших.