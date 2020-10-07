Азербайджан назвал число погибших мирных жителей в ходе карабахского конфликта

Фото: Reuters

Азербайджан назвал число погибших мирных жителей в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом рассказала сотрудница постпредства республики при ООН Лала Мехдиева на заседании Третьего комитета Генассамблеи организации, передает РИА Новости

По ее словам, 30 азербайджанских мирных жителей были убиты и 144 ранены. Дипломат отметила, что среди погибших есть женщины и дети. Она добавила, что из-за военных действий были разрушены 66 гражданских объектов и 427 домов.

Мехдиева также обвинила Армению в несоблюдении норм международного гуманитарного права. Она пояснила, что в операциях против Азербайджана использовались иностранные наемники, которых Армения набирает в качестве «добровольцев».

Ранее Министерство обороны Азербайджана заявило об уничтожении десяти армянских танков и другой военной техники. По информации азербайджанской стороны, помимо танков были уничтожены шесть пушек Д-20, самоходная артиллерийская установка «Акация» и до 30 единиц автомобильной техники. Кроме того, сообщается о потере «значительного числа живой силы неприятеля».

Конфликт в Нагорном Карабахе (Арцахе), из-за которого Баку и Ереван 30 лет ведут территориальный спор, обострился 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.