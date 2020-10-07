Слишком маленький размер бикини на модели популярного бренда смутил покупателей

Фото: @fashionnova

Покупателей популярного бренда Fashion Nova смутил слишком откровенный дизайн новой модели купальника. На соответствующие фотографию и комментарии обратили внимание на портале Daily Star.

На размещенном в Instagram-аккаунте марки снимке модель позирует в раздельном купальнике с треугольными чашками золотого цвета. На официальном сайте компании стоимость комплекта Time For A Vacay Bikini составляет 26 фунтов стерлингов (2 626 рублей). Пользователи сети сочли купальный костюм чересчур крошечным и раскритиковали его в комментариях. «Почему верх такой маленький?», «Такое чувство, что она в детском купальнике», «Когда случайно надела бикини младшей сестры», «Он ее даже не прикрывает», — высказывались они. В сентябре покупатели раскритиковали бренд Fashion Nova за «подходящее только для стриптиз-клуба» платье. Речь идет о розовом сатиновом наряде длины мини с оборками на бедрах и открытой спиной. Его стоимость на сайте Fashion Nova составляет 43 доллара (3 352 рубля). Юзеры назвали вещь слишком открытой и отметили в комментариях, что она подходит только для работы в стриптиз-клубе.