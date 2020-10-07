США подтвердили сокращение численности войск в Афганистане

Фото: Rahmat Gul / AP

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен подтвердил сокращение численности войск в Афганистане. Его слова передает Reuters.

По словам советника, американское присутствие в Афганистане сократится до 2,5 тысячи военнослужащих в начале следующего года. Он обратил внимание на то, что когда президент США Дональд Трамп только вступил в должность, там находились более десяти тысяч солдат, а на сегодняшний день их меньше пяти тысяч.

О’Брайен подчеркнул, что силам в Афганистане придется выработать мирное соглашение самостоятельно. «Это будет тяжелый прогресс, но мы считаем, что это необходимый шаг. Мы думаем, что американцы должны вернуться домой», — заключил он.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп решил вывести часть американских войск из Ирака и Афганистана.

В июле госсекретарь Майк Помпео заявил, что США планируют полностью вывести свои войска с территории Афганистана к маю 2021 года. Он подчеркнул, что американская армия сократила вполовину свое военное присутствие в стране.