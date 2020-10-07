В офисе компании «Ритуал-Сервис» Олега Шелягова прошли обыски

В офисе компании «Ритуал-Сервис», совладельцем которой является Олег Шелягов, муж известной светской дамы Виктории Шеляговой, прошли обыски. Информацию изданию РБК подтвердил сам Шелягов. Обыски прошли в помещении на улице Касаткина в Москве во вторник с трех часов дня и до девяти вечера, в ходе них производилась выемка документов и техники.

Олег и Виктория Шеляговы

По словам Шелягова, обыск проводили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Северному административному округу Москвы. Однако конкретных обвинений предъявлено не было. По данным журналистов, полученным у гендиректора «Ритуал-Сервиса» Дениса Маршавина, проверки начались после получения заявления от некого лица (личность не называется).

Представители компании предполагают, что это может быть связано с конфликтом из-за помещения морга в Боткинской больнице, в котором Ritual.ru (владельцем холдинга является Шелягов) работал совместно с ГБУ «Ритуал». По словам Маршавина, компанию просили покинуть помещение, что и было сделано, но, очевидно, конфликт на этом не был исчерпан. Маршавин также назвал это попыткой выдавить конкурентов с рынка с приходом второй волны коронавируса.