Барнаульского школьника увезли больницу после с авто пешеходном переходе

6 октября вечером в Индустриальном районе Барнаула машина сбиа мальчика. Он пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, и на него наехал легковой автомобиль. Как рассказали ИА «Банкфакс» в городской Госавтоинспекции, ребенок получил серьезные травмы, с которыми его пришлось госпитализировать. По данному факту проводится проверка.

По данным сотрудников полиции, инцидент произошел в 19:20 на улице Шумакова, в районе дома № 62. 71-летний водитель автомобиля Toyota Corolla допустил наезд на ребенка-пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП 12-летний мальчик получил телесные повреждения, его срочно госпитализировали. По факту случившегося уже проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, что за последний месяц в Барнауле произошло несколько серьезных ДТП с пострадавшими. В основном травмы получают пешеходы, пересекающие дорогу по нерегулируемым переходам. В связи с участившимися происшествиями, прокуратура организовала проверку в ГИБДД и среди профильных чиновников по профилактике и недопущению подобных инцидентов.