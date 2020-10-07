Четверо погибли в крупном ДТП со школьным автобусом в Дагестане

Среди пострадавших есть дети.

Недалеко от Кизляра у поселка Рыбалко столкнулись четыре большегруза, легковушка и микроавтобус «Газель», перевозивший детей. Авария произошла сегодня, 7 октября, вечером.

По состоянию на 18:36 (МСК) ТАСС сообщает о четырех погибших и 10-ти травмированных. «Уточняется, есть ли среди [погибших] дети», — заявили в правоохранительных структурах республики Дагестан.

По информации «Комсомольской правды» 8 из 10-ти пострадавших – это дети.

Сейчас уже точно известно, что госпитализированы 13 человек, включая 9 детей.

В настоящий момент обстоятельства ДТП устанавливаются. Количество пострадавших также подлежит уточнению.

Напомним, ранее «Блокнот» писал о том, как в Нижнем Тагиле пьяный водитель «девятки» решил проскочить на красный, протаранил две машины, сбил чугунные ограждения и въехал в толпу.

До этого в Москве «обдолбанный» репер Эльман «Эллей» Гулиев влетел на бешенной скорости в пешеходов, также решив проскочить, завершая маневр.

А вот на Урале пьяный водитель отбивался от сотрудников защиты правопорядка змеей по кличке Кокаин.

Конечно же все помнят дело Михаила Ефремова, когда пьяный актер врезался в авто водителя-курьера Сергей Захаров. В итоге суд признал Ефремова виновным и приговорил к 8 годам тюрьмы.