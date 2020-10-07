Український паспорт – у рейтингу «найсильніших»

Український паспорт посідає 42-ге місце за спектром можливостей, які надає своєму власнику, свідчить рейтинг Global Passport Power Rank 2020.

Оскільки на одній сходинці у рейтингу можуть перебувати декілька країн зі схожою сумарною статистикою відкритості кордонів, то Україна, займаючи 42-позицію, перебуває на 11-й сходинці рейтингу, — пише Радіо.Свобода».

За даними рейтингу, паспорт громадянина України гарантує безвізовий доступ до 70 країн.

Ще в 41 країні українці можуть отримувати візу по прибутті, а для поїздок до 87 держав мусять оформляти візу завчасно.

Першу позицію у рейтингу займає паспорт Нової Зеландії. Без віз його власники можуть відвідати 86 країн, візу по прибутті їм видадуть у 43 країнах. Другу позицію розділяють Німеччина, Австрія та Люксембург (93 та 35 країн відповідно).