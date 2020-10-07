Врач рассказал о двух видах коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил в телеграм-канале о двух разновидностях коронавируса.

Первый тип ковида по симптомам схож с ОРЗ. Таким заразались около 90% всех больных.

«Еще в доковидную эпоху 30 процентов всех ОРЗ вызывалось (и по сей день вызываются) коронавирусами. Не новым, а нашими старыми добрыми человеческими коронавирусами, коих мы знаем четыре разновидности», — написал Мясников. По его словам, эти вирусы знакомы врачам еще с 60-х годов 20 века.

Второй тип коронавируса, по его мнению, это вирусная пневмония. Ей заразилась остальная часть больных.

«И тут прогноз зависит от степени поражения легких пневмонией и функциональных резервов организма к сопротивлению», — добавил Мясников.

Мясников отметил, что первый тип нужно лечить амбулаторно, а второй — исходя из симптоматики.

За последние сутки в России выявили 11 115 заразившихся коронавирусом во всех 85 регионах, в том числе 28 в Татарстане. Число новых случаев COVID-19 снизилось впервые с 13 сентября (вчера было 11 615). Всего в стране зарегистрированы 1 248 619 заболевших.