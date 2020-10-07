Путин рассказал о своих внуках

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Президент России Владимир Путин
Алексей Никольский/РИА «Новости»
Президент России Владимир Путин в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» рассказал об общении со своими внуками.
«Есть у меня внуки, я счастлив. Они очень хорошие, сладкие такие», — сказал глава государства.
Говоря об авторитете, он рассказал о диалоге своей дочери с одним из внуков. Ребенок спросил, почему он должен слушаться маму, а та в качестве аргумента напомнила, что она старше.
«Нет, дедушка Вова старше», — процитировал ребенка Путин.
Президент признался, что получает большое удовольствие от общения с внуками, но не любит говорить о своей семьей из соображений безопасности.
По словам главы государства, Россия находится «не в том состоянии», чтобы заниматься «театром», который происходит в западных странах, где первые лица государства представляют членов своей семьи.
Он добавил, что люди голосуют не за его семью, а за те надежды, которые они связывают с его пребыванием в должности главы государства.
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