Нидерланды заявили, что поддержат санкции против России

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»
Нидерланды поддержат санкции против России в связи с ситуацией с Алексеем Навальным, написал глава МИД королевства Стеф Блок в Twitter.
«Мы разделяем вывод Германии и Франции, что не существует другого правдоподобного объяснения отравления Навального, кроме вмешательства и ответственности России. На следующем [заседании] Европейского совета мы поддержим призыв к санкциям», — написал Блок.
20 августа Навального доставили в больницу в Омске, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ.
Затем Навального перевезли в Германию, он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила.
Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.
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