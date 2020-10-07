Первая победа Жулиана Алафилиппа в ранге чемпиона мира

28-летний французский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Жулиан Алафилипп на классике «Стрела Брабанта»-2020 (De Brabantse Pijl — La Flèche Brabançonne) одержал первую победу в ранге действующего чемпиона мира.

Решительно настроенный компенсировать инцидент на Льеж-Бастонь-Льеж-2020, Жулиан Алафилипп удивил пелотон, атаковав за 60 км до финиша, добрал отрыв дня, а затем ещё раз атаковал за 35 км до финиша. Только чемпион Нидерландов Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix) смог ответить на ускорение чемпиона мира.

Дуэт чемпионов начал работать вместе, создав 20-секундный просвет за 25 км до финиша, когда пелотон догнал их. На одном из последних подъёмов дня Мосскестраат (Mosskestraat) Зденек Штыбар вышел вперёд, взвинчивая темп и готовя новую атаку Алафилиппа. Французский гонщик вновь «зажёг» гонку, и снова с чемпионом Нидерландов, но на этот раз к ним присоединился Бенуа Коснефруа (AG2R La Mondiale).

Вместе они набрали 20-секундное преимущество, которое позволило им разыграть спринт на финише на последних 200 метрах. Алафилипп дождался, когда спринтовал Коснефруа, а затем обошёл его за 100 м до финиша. Жулиан Алафилипп пересёк финиш почти одновременно с Матье ван дер Пулом, опередив его на ширину трубки.

Photo © Deceuninck — Quick-Step — ©Luc Claessen / Getty Images — Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images

Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step): «Счастлив, что одержал победу, потому что она пришла вовремя после разочарования, которое испытал в прошлое воскресенье. У меня было время всё обдумать, сюда я приехал без всякого давления. Просто хотел получить удовольствие от гонки, насладиться новым опытом.

Благодарен команде, которая вновь проявила силу и постоянно находилась рядом. Дрис сыграл сегодня важную роль. Он важый для меня помощник с огромным опытом. Он много работает на команду, всегда спокоен, знает, как поступать в ключевые моменты.

В финале я взял ответственность, атаковал несколько раз, чтобы создать просвет. На подходе к финальным километрам ноги болели, но я выдал всё, что мог, хотя снова финиш был плотным. Я рад, что пересёк финиш первым. Не ожидал, что выиграю сегодня, но верил в свои шансы».

Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix): «Я совершил ошибку, которую обычно никогда не делаю. Я знал этот финиш по прошлому году, знал, что должен делать. Когда Алафилипп прошёл меня, я ждал слишком долго. Между ним и Коснефруа было полколеса. Мне не нужно было выжидать. Я собирался сделать то, что сделал Коснефруа, спринтовать у ограждения, потому что другим пришлось бы открыться ветру. Не могу простить себя за то, что замешкался. Следующая гонка уже скоро, но пока не могу думать о ней. Я хотел выиграть здесь. Теперь не засну».

Бенуа Коснефруа (AG2R La Modiale): «Против Жулиана и Матье у меня было немного вариантов. Постарался спринтовать первым, отскочить от них, но я знал, что будет трудно переспринтовать их двоих. Я сделал всё, что мог. Если я хотел попасть на подиум, было важно нам втроём удержаться до финиша. Если бы группа догнала нас, стало бы сложнее. Я предпочёл быть на подиуме, чем остаться пятым».