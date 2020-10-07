Деньги важнее: Моргенштерн и Тимати выступили на вечеринке блогера после скандала

Рэперы дали платный концерт, забыв о конфликте.

6 октября в Москве прошла шумная вечеринка, организованная в честь дня рождения Instagram-блогера Валерии Чекалиной. Девушка не стала мелочиться и потратила на организацию мероприятия миллионы рублей. Главная (и самая дорогая) часть тусовки — концерт российских артистов. Хэдлайнерами стали рэперы Моргенштерн и Тимати. Вместе они исполнили совместный хит «El Problema». Видео с совместного выступления артистов опубликовали в Instagram гости вечеринки.

Фанаты Тимати в недоумении — неужели экс-лидер Black Star не собирается проучить Моргенштерна за «подставу» при записи трека? На днях Алишер заявил, что добавил в бит их совместной песни звук испускания газов. Для этого скандальному музыканту пришлось съесть банку гороха. Такая идея показалась ему смешной, ведь Тимати об этом ничего не знал.

«Мы сделали главный хит его карьеры. Некая темная лошадка трека «Эль Проблема». Некий секретный прием, запрещенный, который заставит по-новой говорить об этом треке. Пришло время второй волны хайпа трека «Эль проблема». Этого никогда не было в истории музыкальной индустрии», — хвастался Алишер.

Когда Моргенштерн рассказал на YouTube о своем «уникальном музыкальном приеме», Тимати был в командировке в Грозном на встрече с Рамзаном Кадыровым. Он пообещал фанатам «разобраться» с Алишером и его другом битмэйкером Slawa Marlow. Слова сказаны, а до дела так и не дошло. Тимати вернулся в Москву и, как ни в чем ни бывало, выступил с Моргенштерном на одной сцене.

Поклонники предполагают, что Тимати серьезно поговорил с молодым артистом до корпоратива и без лишних ушей, т.к. Моргенштерн записал видео с извинениям.

«Мы бы хотели принести свои искренние извинения Тимуру Ильдаровичу и всей его команде за глупую шутку», — произнес Моргенштерн, а его друг заявил, что не хотел «допустить какой-то негатив в сторону Тимура Ильдаровича».

Другая версия — розыгрыш с «пердежом в треке» был заранее согласован с Тимати, чтобы привлечь к их работе больше внимания. К слову, на YouTube клип собрал уже более 33 млн просмотров, а рэперы заработали на ролике 50 млн рублей до выхода видео. Как? Заключили контракты с крупными компаниями на рекламную интеграцию в клипе. Поэтому в Сети предполагают, что такой успешный дуэт вряд ли будет разрывать сотрудничество из-за глупого розыгрыша Моргенштерна.